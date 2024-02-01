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Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП вблизи Нижнем Тагилом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области устанавливаются обстоятельства смертельной аварии вблизи Нижнего Тагила, где столкнулись Toyota Corolla и Nissan Qashqai. В результате ДТП один человек погиб и шестеро получили серьёзные травмы.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по региону, авария произошла на 50-м километре трассы Николопавловск – Петрокаменск – Алапаевск. Погибла в ДТП пассажирка Toyota. Остальным шестерым пострадавшим, среди которых трое детей, оказывают медицинскую помощь.
Маленьких пассажиров госпитализировали в городскую больницу Нижнего Тагила, а взрослых пациентов – в Демидовскую городскую больницу, рассказали в пресс-службе Минздрава. Подчеркивается, что для оказания медицинской помощи детям выехала профильная реанимационная бригада Территориального центра медицины катастроф.
Информация по диагнозам и возрасту пострадавших уточняется.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по региону, авария произошла на 50-м километре трассы Николопавловск – Петрокаменск – Алапаевск. Погибла в ДТП пассажирка Toyota. Остальным шестерым пострадавшим, среди которых трое детей, оказывают медицинскую помощь.
Маленьких пассажиров госпитализировали в городскую больницу Нижнего Тагила, а взрослых пациентов – в Демидовскую городскую больницу, рассказали в пресс-службе Минздрава. Подчеркивается, что для оказания медицинской помощи детям выехала профильная реанимационная бригада Территориального центра медицины катастроф.
Информация по диагнозам и возрасту пострадавших уточняется.
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