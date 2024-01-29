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Глава СК потребовал доклад о ДТП в Первоуральске, где пострадал десятилетний пешеход
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о том, как проходит проверка по факту ДТП в Первоуральске, где водитель внедорожника сбил десятилетнего мальчика.
Вероятно, речь идёт о аварии, которая произошла утром 4 февраля на улице Береговая. В результате ДТП школьник получил травмы головы и живота.
«Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Вероятно, речь идёт о аварии, которая произошла утром 4 февраля на улице Береговая. В результате ДТП школьник получил травмы головы и живота.
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