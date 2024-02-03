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Прокуратура Первоуральска заинтересовалась ДТП, в котором пострадал ребенок

18.00 Воскресенье, 4 февраля 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Прокуратура Первоуральска заинтересовалась ДТП, в котором пострадал 10-летний пешеход. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«Проведение доследственной проверки, организованной органами полиции, находится на контроле прокуратуры», — пишет в своей тг-канале ведомство.

По предварительной информации, утром 4 февраля в районе дома № 88 по ул. Береговая Первоуральска водитель автомобиля «Тойота Тундра», сбил ребенка, 2013 года рождения, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

10-летний мальчик госпитализирован в Детскую городскую больницу № 9 Екатеринбурга с с травмами головы и живота.

Водитель пояснил сотрудникам полиции, что не увидел пешехода из-за высокого сугроба. Момент удара с ребенком не почувствовал.

Водителей получил четыре административных определения за причинением вреда здоровью ребенку (ст.12.24 ч.2 КоАП РФ), за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги (ст.12.5 ч.1 КоАП РФ), за то, что водитель не вписан в страховой полис (ст.12.37 ч.1 КоАП РФ) и а непредставление преимущества пешеходу (12.18 КоАП РФ).

Также известно, что в момент перехода на дорогу ребенок был одет в капюшон, который закрывал ему видимость, и начал переходить дорогу, не убедившись в своей безопасности. Исходя из этого факта, автоинспекторы проведут визит в образовательное учреждение, где учится ребенок, для проведения дополнительных мероприятий по повышению уровня знаний детей в области дорожной безопасности.

В отношении обслуживающей организации было возбуждено административной дело за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения (ч.1. ст.12.34 КоАП РФ).

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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17:30 На Серовском тракте произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей в Свердловской области
16:28 В Артемовском районе лесорубы разбудили медведя
15:52 Жители поселка под Екатеринбургом жалуются на отключение света
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12:05 В Екатеринбурге движение на улице Авангардная ограничат на год
11:50 За три года заключено более 140 тысяч договоров на догазификацию в Уральском федеральном округе
10:40 В Екатеринбурге на новой ветке в Солнечном не смог проехать трамвай-снегочист
21:18 Начальник ГИБДД Каменска-Уральского лишился поста
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