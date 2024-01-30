В Екатеринбурге буду судить маму, у которой в ванной утонула четырёхлетняя дочка

– рассказали в прокуратуре.

«Ребёнок не менее трёх минут находился в ванне, которая непрерывно наполнялась водой. В результате преступного легкомыслия матери вода, которой наполнилась ванна, перекрыла дыхательные пути девочки, чем вызвала механическую асфиксию и смерть ребёнка»,