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В Екатеринбурге буду судить маму, у которой в ванной утонула четырёхлетняя дочка
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить 28-летнюю женщину, у которой в ванной утонула четырёхлетняя дочка. Молодая мама решила искупать малышку и оставила её одну в ванной, пока там набиралась вода.
Трагедия произошла в ноябре 2023 года. По версии следствия, женщина оставила дочку с открытым краном, из которого медленно текла вода. Сливное отверстие она не закрывала, но из-за засора вода в ванной стала быстро набираться. Так как у девочки было врождённое заболевание, не позволяющее ей самостоятельно сидеть без опоры и плавать, малышка быстро ушла с головой под воду и захлебнулась. Женщина в это время находилась в другой комнате.
Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Мать вину признала в полном объеме и раскаялась. Известно, что у неё остались ещё два малолетних ребёнка. Сейчас её грозит наказание до двух лет лишения свободы. Её дело передали в Чкаловский районный суд.
Напомним, что недавно в Екатеринбурге вынесли приговор по схожему уголовному делу.
Трагедия произошла в ноябре 2023 года. По версии следствия, женщина оставила дочку с открытым краном, из которого медленно текла вода. Сливное отверстие она не закрывала, но из-за засора вода в ванной стала быстро набираться. Так как у девочки было врождённое заболевание, не позволяющее ей самостоятельно сидеть без опоры и плавать, малышка быстро ушла с головой под воду и захлебнулась. Женщина в это время находилась в другой комнате.
«Ребёнок не менее трёх минут находился в ванне, которая непрерывно наполнялась водой. В результате преступного легкомыслия матери вода, которой наполнилась ванна, перекрыла дыхательные пути девочки, чем вызвала механическую асфиксию и смерть ребёнка»,
– рассказали в прокуратуре.
Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Мать вину признала в полном объеме и раскаялась. Известно, что у неё остались ещё два малолетних ребёнка. Сейчас её грозит наказание до двух лет лишения свободы. Её дело передали в Чкаловский районный суд.
Напомним, что недавно в Екатеринбурге вынесли приговор по схожему уголовному делу.
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