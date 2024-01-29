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Екатеринбурженку, у которой дочка утонула в ванной, лишили свободны на один год
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор 22-летней местной жительнице, которая оставила свою двухлетнюю дочку в ванной полной воды и ушла в другую комнату. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, государственный обвинитель просил назначить виновной наказание в виде одного года и четырёх месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Однако Орджоникидзевский районный суд решил, что женщине будет достаточного одного года ограничения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в прокуратуре сообщали, что женщина в день трагедии находилась в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических средств.
Напомним, что в тот молодая мама хотела искупать дочку. Девушка посадила малышку в ванную, закрыла слив воды пробкой и включила воду, после чего ушла в другую комнату, забыв о дочери. Девочка самостоятельно выбраться из ванной или выключить воду не могла и утонула.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, государственный обвинитель просил назначить виновной наказание в виде одного года и четырёх месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Однако Орджоникидзевский районный суд решил, что женщине будет достаточного одного года ограничения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в прокуратуре сообщали, что женщина в день трагедии находилась в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических средств.
Напомним, что в тот молодая мама хотела искупать дочку. Девушка посадила малышку в ванную, закрыла слив воды пробкой и включила воду, после чего ушла в другую комнату, забыв о дочери. Девочка самостоятельно выбраться из ванной или выключить воду не могла и утонула.
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