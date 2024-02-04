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Стали известны подробности смертельной аварии с автобусом под Екатеринбургом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии под Екатеринбургом, где междугородный автобус Yutong столкнулся с Suzuki, вылетевшей на встречную полосу из-за заноса. В результате ДТП погибли два пассажира Suzuki.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, 28-летний мужчина, и женщина, личность которой устанавливается, от полученных травм скончались на месте ДТП, до прибытия бригады медиков. 24-летняя водитель иномарки была госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы Берёзовска. Также после аварии в центральную городскую больницу Режа обратились три пассажира автобуса, среди которых был 16-летний юноша, – медики осмотрели их и отпустили домой.
Установлено, что водительница Suzuki получила права меньше двух лет назад, но за это время её успели привлечь к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В больнице у женщины взяли анализ крови, чтобы выяснить, в каком состоянии она села за руль.
Известно, что автобус ехал из Екатеринбурга в Реж по маршруту №816. В момент аварии в салоне находилось 24 пассажира – все были пристегнуты ремнями безопасности. У водителя автобуса 19 лет стажа. К ответственности он привлекался один раз в 2023 году.
При обследовании места ДТП дорожные инспектора выявили на проезжей части зимней скользкости в виде уплотненного снежного наката и занижение обочины. По данному факту в отношении подрядной организации ООО «УралДорТехнологии» возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ, сказали в пресс-группе.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, 28-летний мужчина, и женщина, личность которой устанавливается, от полученных травм скончались на месте ДТП, до прибытия бригады медиков. 24-летняя водитель иномарки была госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы Берёзовска. Также после аварии в центральную городскую больницу Режа обратились три пассажира автобуса, среди которых был 16-летний юноша, – медики осмотрели их и отпустили домой.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Установлено, что водительница Suzuki получила права меньше двух лет назад, но за это время её успели привлечь к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В больнице у женщины взяли анализ крови, чтобы выяснить, в каком состоянии она села за руль.
Известно, что автобус ехал из Екатеринбурга в Реж по маршруту №816. В момент аварии в салоне находилось 24 пассажира – все были пристегнуты ремнями безопасности. У водителя автобуса 19 лет стажа. К ответственности он привлекался один раз в 2023 году.
При обследовании места ДТП дорожные инспектора выявили на проезжей части зимней скользкости в виде уплотненного снежного наката и занижение обочины. По данному факту в отношении подрядной организации ООО «УралДорТехнологии» возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ, сказали в пресс-группе.
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