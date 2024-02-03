Под Екатеринбургом в смертельной аварии столкнулись машина и междугородний автобус



– рассказали в ГИБДД по Свердловской области. «В результате ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля, водитель доставлен в больницу»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Под Екатеринбургом в смертельной аварии столкнулись автомашина «Сузуки» и междугородний автобус «Ютонг», двигавшийся по маршруту № 816 «Екатеринбург-Реж». В УГИБДД по Свердловской области сообщают о двух погибших.ДТП произошло на 16-м километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск в Берёзовском районе. Автоинспекторы установили, что в момент ДТП в салоне автобуса находились 24 пассажира. Они не пострадали.На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, полицейские определяют личности погибших и проводят процессуальные действия. Пассажиров автобуса направили к месту назначения другим автобусом. Движение транспорта не ограничено.