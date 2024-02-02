



рассказали в транспортной прокуратуре. «В отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ – нарушения правил безопасности движения эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшие выходные в Серове из-за ненадлежащего обслуживания с рельсов сошёл локомотив ТЭМ18ДМ №946. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.Изначально предполагалось, что причиной схода локомотива могло стать промерзание железнодорожной стрелки, но позже выяснилось, что сотрудники сервисного и эксплуатационного локомотивного депо плохо подготовили локомотив к работе в зимний период.