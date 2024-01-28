Возрастное ограничение 18+
СК заинтересовался ДТП в Первоуральске, где пострадал десятилетний мальчик
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет заинтересовался аварией в Первоуральске, где водитель Toyota Tundra сбил десятилетнего мальчика. Следователи заявили о намерении дать оценку действиям водителя.
Ранее о начале надзорных мероприятиях со своей стороны сообщала прокуратура, взявшая расследование под свой контроль.
Напомним, что мальчика доставили в больницу с травмами головы и живота.
«В ходе проводимой процессуальной проверки Следственным комитетом выясняются все обстоятельства инцидента. По итогам выполнения необходимых первоначальных мероприятий действиям водителя будет дана надлежащая объективная правовая оценка»,
– говорится в сообщении СК.
Ранее о начале надзорных мероприятиях со своей стороны сообщала прокуратура, взявшая расследование под свой контроль.
Напомним, что мальчика доставили в больницу с травмами головы и живота.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В екатеринбургском парке Маяковского паровозик сбил ребенка
28 января 2024
28 января 2024