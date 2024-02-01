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Минздрав сообщил об угрозе взрыва газового баллона на месте ДТП в Богдановичском районе
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
Свердловский Минздрав сообщил об угрозе взрыва газового баллона, который находится в одном из автомобилей, попавших в аварию в Богдановичском районе.
Также в ведомстве сообщили, что двое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. Ещё один пациент госпитализирован в районную больницу Богдановича.
«На месте ДТП сохраняется угроза разгерметизации газового баллона, установленного в одном из автомобилей. В связи с этим медики ТЦМК совместно с сотрудниками МЧС продолжают дежурить на месте происшествия»,
– говорится в сообщении Минздрава.
Также в ведомстве сообщили, что двое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. Ещё один пациент госпитализирован в районную больницу Богдановича.
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