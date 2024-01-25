Два человека пострадали в ДТП на Полевском тракте





– сказали в пресс-группе ГИБДД. «На месте происшествия работают спецслужбы по оказанию помощи пострадавшим и осуществления объезда участниками дорожного движениями данного участка автомобильной дороги»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 22-м километре Полевского тракта столкнулись ZAZ Chance и Mazda. По данным свердловского УГИБДД, в результате ДТП пострадали два человека.Сообщается, что водительница ZAZ Chance, выехала на встречную полосу, где ехала Mazda. В результате сама женщина и её пассажир получили травмы различной степени тяжести. Из-за чего дама поехала на встречку, предстоит выяснить дорожным инспекторам.