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Два человека пострадали в ДТП на Полевском тракте

13.44 Среда, 31 января 2024
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области на 22-м километре Полевского тракта столкнулись ZAZ Chance и Mazda. По данным свердловского УГИБДД, в результате ДТП пострадали два человека.

Сообщается, что водительница ZAZ Chance, выехала на встречную полосу, где ехала Mazda. В результате сама женщина и её пассажир получили травмы различной степени тяжести. Из-за чего дама поехала на встречку, предстоит выяснить дорожным инспекторам.

«На месте происшествия работают спецслужбы по оказанию помощи пострадавшим и осуществления объезда участниками дорожного движениями данного участка автомобильной дороги»,

– сказали в пресс-группе ГИБДД.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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