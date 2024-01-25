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Два человека пострадали в ДТП на Полевском тракте
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области на 22-м километре Полевского тракта столкнулись ZAZ Chance и Mazda. По данным свердловского УГИБДД, в результате ДТП пострадали два человека.
Сообщается, что водительница ZAZ Chance, выехала на встречную полосу, где ехала Mazda. В результате сама женщина и её пассажир получили травмы различной степени тяжести. Из-за чего дама поехала на встречку, предстоит выяснить дорожным инспекторам.
Сообщается, что водительница ZAZ Chance, выехала на встречную полосу, где ехала Mazda. В результате сама женщина и её пассажир получили травмы различной степени тяжести. Из-за чего дама поехала на встречку, предстоит выяснить дорожным инспекторам.
«На месте происшествия работают спецслужбы по оказанию помощи пострадавшим и осуществления объезда участниками дорожного движениями данного участка автомобильной дороги»,
– сказали в пресс-группе ГИБДД.
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