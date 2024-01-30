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Стали известны обстоятельства гибели водителя «КАМАЗа» на территории Сысертского района
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области / t.me/gibdd_66
Госавтоинспекция Свердловской области обнародовала некоторые подробности дорожно-транспортного происшествия под Сысертью, в котором погиб человек. Оно произошло минувшей ночью на Челябинском тракте с участием двух грузовиков.
Столкновение двух грузовых машин — «КАМАЗа» и «МАНа» — случилось на 144 километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбург от автодороги М-5 Урал». Часы в этот момент показывали 20 минут третьего ночи. Как выяснили сотрудники ГИБДД, между грузовиками, следовавшими в одном направлении, не была выдержана безопасная дистанция, что и привело к аварии. Поскольку 52-летний погибший водитель «КАМАЗа» ехал за «МАНом», то вину в случившемся, вероятно, возложат на него.
Как сообщает Госавтоинспекция, погибший проживал в городе Магнитогорск, имел общий стаж вождения транспортными средствами 35 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался 2 раза. На момент ДТП в салоне автомобиля находился один, направлялся в сторону Екатеринбурга, перевозил груз в виде металлических контейнеров.
Травмы при столкновении были настолько сильными, что водитель «КАМАЗа» скончался практически сразу. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осматривала уже охладевшее тело.
При осмотре второго грузовика, инспекторы обнаружили некоторые неисправности. В связи с этим были составлены протоколы по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ («управление транспортным средством при наличии неисправностей») и по части 1 статьи 11.23 КоАП РФ («управление транспортным средством без тахографа»). Расследование по факту смертельного ДТП продолжается.
Столкновение двух грузовых машин — «КАМАЗа» и «МАНа» — случилось на 144 километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбург от автодороги М-5 Урал». Часы в этот момент показывали 20 минут третьего ночи. Как выяснили сотрудники ГИБДД, между грузовиками, следовавшими в одном направлении, не была выдержана безопасная дистанция, что и привело к аварии. Поскольку 52-летний погибший водитель «КАМАЗа» ехал за «МАНом», то вину в случившемся, вероятно, возложат на него.
Как сообщает Госавтоинспекция, погибший проживал в городе Магнитогорск, имел общий стаж вождения транспортными средствами 35 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался 2 раза. На момент ДТП в салоне автомобиля находился один, направлялся в сторону Екатеринбурга, перевозил груз в виде металлических контейнеров.
Травмы при столкновении были настолько сильными, что водитель «КАМАЗа» скончался практически сразу. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осматривала уже охладевшее тело.
При осмотре второго грузовика, инспекторы обнаружили некоторые неисправности. В связи с этим были составлены протоколы по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ («управление транспортным средством при наличии неисправностей») и по части 1 статьи 11.23 КоАП РФ («управление транспортным средством без тахографа»). Расследование по факту смертельного ДТП продолжается.
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