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В Сысертском районе произошла смертельная с участием двух грузовиков
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Минувшей ночью в Сысертском районе Свердловской области на Челябинском тракте произошло смертельное ДТП с участием грузовых машин «КАМАЗ» и «МАН».
Авария произошла около 02.20 на 144-м километре трассы. По данным УГИБДД по региону, один из водителей «КАМАЗа» погиб. О состоянии других водителей ничего не сообщается.
Обстоятельства ДТП ещё устанавливаются.
Подчеркивается, что движение в районе места происшествия не ограничено.
Авария произошла около 02.20 на 144-м километре трассы. По данным УГИБДД по региону, один из водителей «КАМАЗа» погиб. О состоянии других водителей ничего не сообщается.
Обстоятельства ДТП ещё устанавливаются.
Подчеркивается, что движение в районе места происшествия не ограничено.
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