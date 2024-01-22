В Сысертском районе произошла смертельная с участием двух грузовиков

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Сысертском районе Свердловской области на Челябинском тракте произошло смертельное ДТП с участием грузовых машин «КАМАЗ» и «МАН».Авария произошла около 02.20 на 144-м километре трассы. По данным УГИБДД по региону, один из водителей «КАМАЗа» погиб. О состоянии других водителей ничего не сообщается.Обстоятельства ДТП ещё устанавливаются.Подчеркивается, что движение в районе места происшествия не ограничено.