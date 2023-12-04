В Екатеринбурге будут судить мать утонувшей девочки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить 22-летнюю местную жительницу, которая оставила свою двухлетнюю дочку в ванной полной воды и ушла в другую комнату. Малышка в это время утонула.Девушке было предъявлено обвинение по статье о причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).Инцидент, о котором идет речь, произошел 19 сентября в квартире на проспекте Космонавтов. По версии следствия, молодая мама хотела искупать дочку. Девушка посадила малышку в ванную, закрыла слив воды пробкой и включила воду, после чего ушла в другую комнату, забыв о дочери.Малышка находилась одна не менее 40 минут. За это время ванная полностью заполнилась водой и девочка, не способная самостоятельно закрыть кран или выбраться из ванной, захлебнулась.По данным пресс-службы прокуратуры, молодая мать в этот момент находилась в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических средств.