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Пожар в Арамили оставил «Жизньмарт» на пару дней без шашлыков
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Владелец сети магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко прокомментировал пожар в Арамили, где горела крыша здания, в котором готовились шашлычки магазина.
Он опроверг информацию о том, что в горевшем здании находился цех компании, пояснив, что на первом этаже находится фабрика поставщика «Жизньмарта», который снабжает магазин шашлыками, люля-кебабами и долмой.
Со его слов, поставщику удалось вовремя спасти оборудование и сырье.
Он опроверг информацию о том, что в горевшем здании находился цех компании, пояснив, что на первом этаже находится фабрика поставщика «Жизньмарта», который снабжает магазин шашлыками, люля-кебабами и долмой.
«Он для нас делал шашлыки, они на пару дней пропадут с полок, потом все должно наладиться»,
– пообещал Зайченко.
Со его слов, поставщику удалось вовремя спасти оборудование и сырье.
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