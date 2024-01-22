В Арамили в цеху по производству еды для «Жизньмарта» вспыхнул пожар

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в цеху по производству еды для «Жизньмарта», который находится в Арамили на улице Гарнизонной, вспыхнул пожар. Его площадь составила порядка 800 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, когда пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия, кровля здания уже была охвачена огнём. Силами МЧС из здания эвакуировали семь человек.Локализовать огонь спасателям удалось в 06.54, и потушить его – в 08.59. В тушении было задействовано 44 специалиста и 15 спецмашин.По неподтверждённой информации, причиной пожара могли стать кебабы, которые оставили готовиться на открытом огне. Однако точную причину ещё предстоит установить пожарным дознавателям.