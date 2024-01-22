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В Арамили в цеху по производству еды для «Жизньмарта» вспыхнул пожар
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшей ночью в цеху по производству еды для «Жизньмарта», который находится в Арамили на улице Гарнизонной, вспыхнул пожар. Его площадь составила порядка 800 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, когда пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия, кровля здания уже была охвачена огнём. Силами МЧС из здания эвакуировали семь человек.
Локализовать огонь спасателям удалось в 06.54, и потушить его – в 08.59. В тушении было задействовано 44 специалиста и 15 спецмашин.
По неподтверждённой информации, причиной пожара могли стать кебабы, которые оставили готовиться на открытом огне. Однако точную причину ещё предстоит установить пожарным дознавателям.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, когда пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия, кровля здания уже была охвачена огнём. Силами МЧС из здания эвакуировали семь человек.
Локализовать огонь спасателям удалось в 06.54, и потушить его – в 08.59. В тушении было задействовано 44 специалиста и 15 спецмашин.
По неподтверждённой информации, причиной пожара могли стать кебабы, которые оставили готовиться на открытом огне. Однако точную причину ещё предстоит установить пожарным дознавателям.
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