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Появились подробности о состоянии пяти пострадавших в ДТП на автодороге «Екатеринбург – Тюмень»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Появились подробности о пяти пострадавших в ДТП на автодороге «Екатеринбург – Тюмень». О их состоянии сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.
На месте ДТП работали бригады центра медицины катастроф из Богдановича и Брусян, а также три скорые. Пострадавших доставили в Богдановичскую центральную больницу.
«На данный момент трое пациентов находятся в отделении реанимации с тяжелыми травмами. Один пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести. Еще одного участника ДТП в настоящее время оперируют врачи», — рассказали в свердловском Минздраве.
Также на помощь врачам Богдановичской больницы из центра медицинских катастроф выехали специалисты (хирург, травматолог, анестезиолог, нейрохирург).
На месте ДТП работали бригады центра медицины катастроф из Богдановича и Брусян, а также три скорые. Пострадавших доставили в Богдановичскую центральную больницу.
«На данный момент трое пациентов находятся в отделении реанимации с тяжелыми травмами. Один пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести. Еще одного участника ДТП в настоящее время оперируют врачи», — рассказали в свердловском Минздраве.
Также на помощь врачам Богдановичской больницы из центра медицинских катастроф выехали специалисты (хирург, травматолог, анестезиолог, нейрохирург).
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