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На автодороге «Екатеринбург – Тюмень» произошло ДТП с пятью пострадавшими
Иллюстрация: Вечерние ведомости
На 71 км автодороги «Екатеринбург – Тюмень» произошло ДТП с пятью пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
Водитель автомашины «Дэу Нубира» при обгоне столкнулся со встречным автомобилем «Лада Ларгус», который от удара отбросило на движущийся позади автомобиль «Инфинити ЕХ25», после чего он съехал в кювет.
«В результате ДТП пострадали водители и пассажиры автомобилей Ларгус и Дэу, всего пять человек. В настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь», — сообщает ГИБДД.
Водитель автомашины «Дэу Нубира» при обгоне столкнулся со встречным автомобилем «Лада Ларгус», который от удара отбросило на движущийся позади автомобиль «Инфинити ЕХ25», после чего он съехал в кювет.
«В результате ДТП пострадали водители и пассажиры автомобилей Ларгус и Дэу, всего пять человек. В настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь», — сообщает ГИБДД.
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