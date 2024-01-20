На автодороге «Екатеринбург – Тюмень» произошло ДТП с пятью пострадавшими

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На 71 км автодороги «Екатеринбург – Тюмень» произошло ДТП с пятью пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.Водитель автомашины «Дэу Нубира» при обгоне столкнулся со встречным автомобилем «Лада Ларгус», который от удара отбросило на движущийся позади автомобиль «Инфинити ЕХ25», после чего он съехал в кювет.«В результате ДТП пострадали водители и пассажиры автомобилей Ларгус и Дэу, всего пять человек. В настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь», — сообщает ГИБДД.