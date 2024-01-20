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В столкновении грузовика и автобуса в Белоярском районе пострадали люди
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области / t.me/gibdd_66
Сегодня, 24 января, в дневное время суток на территории Белоярского района Свердловской области случилось ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовой машины. К сожалению, ДТП не обошлось без пострадавших.
Столкновение произошло на 12 километре автодороги между станцией Глубокой и посёлком Бобровский. Прицеп двигавшегося здесь грузового автомобиля марки «МАЗ» занесло на повороте. При этом прицеп оказался на полосе встречного движения. Там в этот момент ехал пассажирский автобус марки «ПАЗ», водитель которого спасительного манёвра от внезапно появившегося препятствия сделать не сумел.
От удара автобус выкинуло на обочину, в сугроб. При этом водитель автобуса и один из шести находившихся в салоне пассажиров получили травмы. Прибывшие на место происшествия фельдшеры оказали им помощь.
По данному факту ГИБДД начала проверку с выяснением всех обстоятельств. Помимо прочего проверяется качество дорожного полотна.
Столкновение произошло на 12 километре автодороги между станцией Глубокой и посёлком Бобровский. Прицеп двигавшегося здесь грузового автомобиля марки «МАЗ» занесло на повороте. При этом прицеп оказался на полосе встречного движения. Там в этот момент ехал пассажирский автобус марки «ПАЗ», водитель которого спасительного манёвра от внезапно появившегося препятствия сделать не сумел.
От удара автобус выкинуло на обочину, в сугроб. При этом водитель автобуса и один из шести находившихся в салоне пассажиров получили травмы. Прибывшие на место происшествия фельдшеры оказали им помощь.
По данному факту ГИБДД начала проверку с выяснением всех обстоятельств. Помимо прочего проверяется качество дорожного полотна.
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