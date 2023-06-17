Путепровод к коттеджным поселкам в Белоярском округе готов на 70%





– подчеркнули в ДИПе. «Особенно загружена дорога в теплый сезон, потому что в этом направлении находятся пляж на Косулинском водохранилище, садовые товарищества, коттеджные поселки, базы отдыха и развлекательный комплекс "Парк сказов". Новый путепровод также позволит избежать пробок на железнодорожном переезде»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские власти сообщили, что путепровод к коттеджным поселкам возле деревни Поварня в Белоярском городском округе готов на 70%. Монтаж основных сооружений уже завершен: над путями установлено три пролета, отсыпано земляное полотно.Длина путепровода составляет 76,3 метра, а с учетом подъездов – более 900 метров, отмечают в департаменте информационной политики региона.Предполагается, что путепровод позволит разгрузить дорогу между станцией Глубокое и поселком Бобровский, так как в этом направлении транспортный поток заметно вырос.Завершить строительство путепровода обещают к концу этого года.