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Путепровод к коттеджным поселкам в Белоярском округе готов на 70%
Экономика
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Свердловские власти сообщили, что путепровод к коттеджным поселкам возле деревни Поварня в Белоярском городском округе готов на 70%. Монтаж основных сооружений уже завершен: над путями установлено три пролета, отсыпано земляное полотно.
Длина путепровода составляет 76,3 метра, а с учетом подъездов – более 900 метров, отмечают в департаменте информационной политики региона.
Предполагается, что путепровод позволит разгрузить дорогу между станцией Глубокое и поселком Бобровский, так как в этом направлении транспортный поток заметно вырос.
Завершить строительство путепровода обещают к концу этого года.
Длина путепровода составляет 76,3 метра, а с учетом подъездов – более 900 метров, отмечают в департаменте информационной политики региона.
Предполагается, что путепровод позволит разгрузить дорогу между станцией Глубокое и поселком Бобровский, так как в этом направлении транспортный поток заметно вырос.
«Особенно загружена дорога в теплый сезон, потому что в этом направлении находятся пляж на Косулинском водохранилище, садовые товарищества, коттеджные поселки, базы отдыха и развлекательный комплекс "Парк сказов". Новый путепровод также позволит избежать пробок на железнодорожном переезде»,
– подчеркнули в ДИПе.
Завершить строительство путепровода обещают к концу этого года.
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