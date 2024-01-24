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В аварии на трассе Пермь – Екатеринбург погиб председатель «Конгресса татар Урала»

18.57 Среда, 24 января 2024
Фото: ДПС онлайн (Первоуральск)
Как уже сообщали «Вечерние Ведомости», сегодня на 345-м километре свердловской трассы Пермь – Екатеринбург произошла смертельная авария. Чуть позже стало известно, кто именно погиб в этом трагическом ДТП.

Как выяснилось, за рулём автомобиля марки «Toyota Land Cruiser», врезавшегося в самосвал, находился известный уральский бизнесмен Ринат Аскаров. Он жил, главным образом, в Первоуральске, и владел более десятка предприятий, зарегистрированных не только в Первоуральске и Екатеринбурге, но и в Москве, а так же в Караидельском районе Башкирии. Сферы этих бизнесов различные, от общественного питания до строительства и сельского хозяйства.

Помимо бизнеса, Ринат Аскаров занимался и общественной деятельностью. Он был председателем правления региональной общественной организации «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области», базирующейся в Первоуральске. В 2019 году Ринат Аскаров вошёл в Консультативный совет по делам национальностей при губернаторе Свердловской области.

Погибшему совсем недавно исполнилось 55 лет.

По предварительной информацией, причиной смертельного ДТП могли стать нарушения водителем самосвала правил аварийной остановки. Согласно этой версии, он из-за поломки остановил свою махину на правой полосе трассы, не выставив при этом аварийного знака.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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