Водитель Toyota погиб в столкновении с грузовиком на свердловской трассе





– говорится в сообщении регионального УГИБДД. «Госавтоинспекторы выясняют причины смертельного ДТП. На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб. По данному факту органы внутренних дел проводят расследование»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На 345-м километре свердловской трассы Пермь – Екатеринбург столкнулись Toyota Land Cruiser и грузовой Shacman. По данным ГИБДД, в ДТП погиб водитель Toyota.Сейчас движение в районе аварии организовано по одной полосе.В «Уралуправтодоре» сообщили, что авария произошла недалеко от въезда в город. По информации дорожников, Toyota врезался в Shacman, который остановился на проезжей части из-за поломки.