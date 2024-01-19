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Водитель Toyota погиб в столкновении с грузовиком на свердловской трассе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На 345-м километре свердловской трассы Пермь – Екатеринбург столкнулись Toyota Land Cruiser и грузовой Shacman. По данным ГИБДД, в ДТП погиб водитель Toyota.
Сейчас движение в районе аварии организовано по одной полосе.
В «Уралуправтодоре» сообщили, что авария произошла недалеко от въезда в город. По информации дорожников, Toyota врезался в Shacman, который остановился на проезжей части из-за поломки.
«Госавтоинспекторы выясняют причины смертельного ДТП. На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб. По данному факту органы внутренних дел проводят расследование»,
– говорится в сообщении регионального УГИБДД.
Сейчас движение в районе аварии организовано по одной полосе.
В «Уралуправтодоре» сообщили, что авария произошла недалеко от въезда в город. По информации дорожников, Toyota врезался в Shacman, который остановился на проезжей части из-за поломки.
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