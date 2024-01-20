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Молодой человек, которого искали несколько дней, найден мертвым в Свердловской области
Фото: Андрея Гоголева / Вечерние ведомости
Молодой человек, который пропал 18 января в поселке Зайково Ирбитского района, найден мертвым в машине вместе с девушкой. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Ирбит».
Жители рассказали телеграм-каналу, что пару нашли в гараже с заведенным автомобилем. Предположительно они задохнулись выхлопным газом.
Официально информация не подтверждена.
Похожий случай был в декабре прошлого года, в Академическом районе Екатеринбурга была обнаружена мертвая молодая пара в машине.
Жители рассказали телеграм-каналу, что пару нашли в гараже с заведенным автомобилем. Предположительно они задохнулись выхлопным газом.
Официально информация не подтверждена.
Похожий случай был в декабре прошлого года, в Академическом районе Екатеринбурга была обнаружена мертвая молодая пара в машине.
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