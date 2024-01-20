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Молодой человек, которого искали несколько дней, найден мертвым в Свердловской области

13.41 Воскресенье, 21 января 2024
Фото: Андрея Гоголева / Вечерние ведомости
Молодой человек, который пропал 18 января в поселке Зайково Ирбитского района, найден мертвым в машине вместе с девушкой. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Ирбит».

Жители рассказали телеграм-каналу, что пару нашли в гараже с заведенным автомобилем. Предположительно они задохнулись выхлопным газом.

Официально информация не подтверждена.

Похожий случай был в декабре прошлого года, в Академическом районе Екатеринбурга была обнаружена мертвая молодая пара в машине.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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14:27 Появились подробности ДТП с участием трех машин в Первоуральске
13:30 На Широкой Речке в Екатеринбурге хотят застроить 46 гектар земли
12:24 Села Свердловской области получат свыше 110 миллионов рублей на развитие в 2024 году
10:52 В 2024 году планируют отремонтировать свыше 80 км дорог в Свердловской области
09:30 Стало известно, когда начнутся бесплатные занятия по садоводству в Екатеринбурге
22:08 В Екатеринбурге появились стихийные мемориалы в память об убитых антифашистах
21:01 Спасительную для собак фотосессию организует в Екатеринбурге фонд «ЗооЗащита»
20:35 Пьяной девушке не дали покататься за рулём авто по Ирбиту
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19:08 В Алапаевске задержали домушника
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