Найденную в машине мёртвую пару екатеринбуржцы заподозрили в употреблении наркотиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Академическом районе Екатеринбурга накануне была обнаружена мёртвая молодая пара. Два обнажённых покойника находились на заднем сидении припаркованной машины.Автомобиль с мертвецами, найденный во второй половине субботы, 9 декабря, стоял возле дома №231 по улице Чкалова. На двух телах почти не было одежды. Расслабленные позы и состояние тел позволили полиции исключить криминальную версию смерти. Зато жители Екатеринбурга криминал всё же заподозрили, правда, несколько иной.Новость о жутковатой находке в Академическом районе (который в последнее время стал постоянным источником самых чернушных вестей) мгновенно породила массу пересудов в соцсетях. И если сотрудники МВД ограничиваются сдержанными комментариями о том, что смерть двух молодых людей, вероятней всего, вызвана угарным газом, народная «экспертиза» дорисовала подробностей. По самой распространённой среди горожан версии, парочка уединилась в машине для любовных утех, а дабы обострить ощущения, «закинулась» наркотой. В наркотическом дурмане оба не заметили, как автомобиль наполнился смертоносным газом, потому и не предприняли никаких действий для спасения (а всего-то и нужно было — выйти из машины).Меж тем, чтобы установить точную причину смерти двух людей, проводится медицинская экспертиза. Никаких официальных сведений, что в машине или в телах найдены наркотические вещества, нет.