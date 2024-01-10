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В Качканаре из-за ДТП был поврежден трубопровод
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В первом часу ночи в Качканаре КамАЗ с поднятым кузовом проломил трубу магистральной теплотрассы диаметром 500 мм. Как сообщает ГИБДД, 37-летний водитель, имеющий стаж вождения 19 лет, на момент ДТП был трезв.
Почему кузов оказался в поднятом положении во время движения, мужчина пояснить не смог — по его словам, при начале движения кузов был опущен.
Мэр Качканара Андрей Ярославцев в 7.30 сообщил, что на месте аварии завершены сварочные работы, но ещё потребуется время для запусков насосов, заполнения системы водой, устранения завоздушенности в домах.
При это в комментариях под публикацией мэра некоторые жители жалуются, что и без сегодняшней аварии батареи в домах не грели. «На пятом квартале и до этого отопление было условное, сейчас вообще помрём» — пишет житель города Илья. «Квартал 6а, 17 вообще с нового года замерзает и ни где ни каких комментарий.... Всем плевать...» — пишет под постом мэра Алёна (орфография и пунктуация сохранены).
Вчера стало известно о проблемах с отоплением в расположенном в 15 км от Качканара посёлке Сигнальный.
Почему кузов оказался в поднятом положении во время движения, мужчина пояснить не смог — по его словам, при начале движения кузов был опущен.
Мэр Качканара Андрей Ярославцев в 7.30 сообщил, что на месте аварии завершены сварочные работы, но ещё потребуется время для запусков насосов, заполнения системы водой, устранения завоздушенности в домах.
«Водитель самостоятельно эвакуировался (ушел). Владелец транспорта установлен. Ведется расследование — будем привлекать к ответственности. Из-за одного человека пострадало пол-города»,
— написал глава города.
(орфография и пунктуация сохранены)
При это в комментариях под публикацией мэра некоторые жители жалуются, что и без сегодняшней аварии батареи в домах не грели. «На пятом квартале и до этого отопление было условное, сейчас вообще помрём» — пишет житель города Илья. «Квартал 6а, 17 вообще с нового года замерзает и ни где ни каких комментарий.... Всем плевать...» — пишет под постом мэра Алёна (орфография и пунктуация сохранены).
Вчера стало известно о проблемах с отоплением в расположенном в 15 км от Качканара посёлке Сигнальный.
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Водитель иномарки погиб в ДТП возле посёлка Белоярский
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09 января 2024