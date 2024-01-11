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Владелица закрытого судом из-за вспышки инфекции екатеринбургского кафе назвала источник болезни

16.07 Четверг, 11 января 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Владелица арт-кафе FEST 12 на Уралмаше, работу которого приостановил суд после вспышки инфекции, заявила, что её сотрудники могли заразиться от юных гостей, которые, со слов женщины, уже болели, когда пришли.

«Дети уже пришли заражённые. Сотрудник у нас сдавал [анализы] на следующий день, возможно, воздушно-капельным путем точно также наши сотрудники заразились от детей, которые пришли»,

приводят слова собственницы кафе на портале «Е1».


Она также утверждает, что за день до ужина приходилось несколько раз корректировать количество блюд для гостей, так как некоторые из детей, которые должны были прийти на праздник, заболевали.

Напомним, что суд приостановил работу заведения на 45 дней. Продолжить свою работу кафе сможет только с 9 февраля.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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