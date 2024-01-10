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Неизвестная женщина насмерть замёрзла на улице Каменска-Уральского
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Ранним утром понедельника, 8 января, в Каменске-Уральском прохожие увидели умирающую женщину. Она сидела без верхней одежды возле подъезда жилого дома на улице Шестакова.
Обнаружившие женщину вызвали «Скорую помощь», и попытались сами оказать умирающей хоть какую-то помощь. Её занесли в подъезд дома, чтобы отогреть. Увы, прибывшие медики увидели уже остывающее тело.
Сейчас полиция Каменска-Уральского устанавливает личность погибшей и обстоятельства, в результате которых она полураздетая оказалась зимой на улице. Разыскиваются и родственники покойной. По распространяемым приметам, женщине было 40-45 лет. Рост — 160-165 сантиметров, телосложение худощавое. Одета была в серую кофту и чёрные штаны. На ногах — чёрные ботинки. Просьба всем, кто может пролить тайну на личность погибшей, звонить по телефону «02».
По данным синоптиков, в Каменске-Уральском в ночь и утро 8 января температура воздуха опускалась до 17 градусов мороза, а местами и ниже. Напомним, что на Свердловскую область, и особенно — на северную её часть надвигаются 30-градусные морозы. С ними возрастают риски получить обморожения или даже умереть от холода, поэтому нужно быть особо осторожными пи нахождении вне отапливаемых помещений.
Обнаружившие женщину вызвали «Скорую помощь», и попытались сами оказать умирающей хоть какую-то помощь. Её занесли в подъезд дома, чтобы отогреть. Увы, прибывшие медики увидели уже остывающее тело.
Сейчас полиция Каменска-Уральского устанавливает личность погибшей и обстоятельства, в результате которых она полураздетая оказалась зимой на улице. Разыскиваются и родственники покойной. По распространяемым приметам, женщине было 40-45 лет. Рост — 160-165 сантиметров, телосложение худощавое. Одета была в серую кофту и чёрные штаны. На ногах — чёрные ботинки. Просьба всем, кто может пролить тайну на личность погибшей, звонить по телефону «02».
По данным синоптиков, в Каменске-Уральском в ночь и утро 8 января температура воздуха опускалась до 17 градусов мороза, а местами и ниже. Напомним, что на Свердловскую область, и особенно — на северную её часть надвигаются 30-градусные морозы. С ними возрастают риски получить обморожения или даже умереть от холода, поэтому нужно быть особо осторожными пи нахождении вне отапливаемых помещений.
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