Жители свердловского посёлка заявили об отключении обогревавшей населённый пункт котельной

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители посёлка Ключевск Берёзовского района Свердловской области сообщили о выходе из строя котельной, которая обогревала населённый пункт. Причиной мог стать прорыв, но найти его пока не могут.Как рассказали «Вечерним ведомостям» местные жители, температура в некоторых квартирах опустилась до пяти градусов. От администрации официальной информации по поводу случившегося пока нет.О прорыве люди узнали из местного чата, где появилось следующее сообщение: «Вчера вечером БТС вскрыли возможное место прорыва, но не нашли прорыв отопления, была обнаружена утечка из ХСВ. На данный момент очень важно найти прорыв! Котельная работала на утечку, поэтому прорыв должен выйти на поверхность. Если кто-то обнаружит, то срочно сообщите. УК ещё раз осмотрит подвалы, но прорыв может быть, где угодно...».По данным сантехника, записавшего видеообращение к местным жителям, утечка составляет примерно пять-шесть метров кубических в час, что, с его слов, соответствует открытому крану. Он предполагает, что кто-то мог открыть у себя в доме кран или поставить батарею на слив, чтобы спустить воздух. Из-за этого, по его мнению, котельная не может набрать обороты. В связи с этим специалисты намерены обходить дома поквартирно, чтобы выяснить, где может быть утечка.