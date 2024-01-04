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Жители свердловского посёлка заявили об отключении обогревавшей населённый пункт котельной

11.02 Вторник, 9 января 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жители посёлка Ключевск Берёзовского района Свердловской области сообщили о выходе из строя котельной, которая обогревала населённый пункт. Причиной мог стать прорыв, но найти его пока не могут.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» местные жители, температура в некоторых квартирах опустилась до пяти градусов. От администрации официальной информации по поводу случившегося пока нет.

О прорыве люди узнали из местного чата, где появилось следующее сообщение: «Вчера вечером БТС вскрыли возможное место прорыва, но не нашли прорыв отопления, была обнаружена утечка из ХСВ. На данный момент очень важно найти прорыв! Котельная работала на утечку, поэтому прорыв должен выйти на поверхность. Если кто-то обнаружит, то срочно сообщите. УК ещё раз осмотрит подвалы, но прорыв может быть, где угодно...».

По данным сантехника, записавшего видеообращение к местным жителям, утечка составляет примерно пять-шесть метров кубических в час, что, с его слов, соответствует открытому крану. Он предполагает, что кто-то мог открыть у себя в доме кран или поставить батарею на слив, чтобы спустить воздух. Из-за этого, по его мнению, котельная не может набрать обороты. В связи с этим специалисты намерены обходить дома поквартирно, чтобы выяснить, где может быть утечка.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:47 Из-за ДТП на Челябинском тракте автомобилистам приходилось навещать Арамиль
18:37 В Антитеррористической комиссии Свердловской области подтвердили инцидент со взрывным устройством возле станции Сан-Донато
18:26 В Уральской транспортной прокуратуре подтвердили инцидент со взрывным устройством на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле
18:03 В Следственный комитет за сутки обратились 509 раз из Свердловской области
16:34 В 2023 году 4,5 тысячи семей получили знак отличия «Совет да любовь» в Свердловской области
16:24 В прокуратуре Нижнего Тагила проводят проверку после нападения троих подростков на несовершеннолетнего
15:24 В МВД обещают принять меры в отношении полицейского, который назвал «раздутым» инцидент с избиением девочки в Нижнем Тагиле
14:29 Екатеринбургские СМИ сообщают об изнасиловании отцом своей дочери-первоклассницы
13:50 Пожарные не смогли подъехать к дому из-за нечищеной дороги в ЖК «Светлый» в Екатеринбурге
13:16 Пьяный водитель устроил смертельную аварию на трассе «Екатеринбург — Алапаевск»
12:58 Свердловскую область за 2023 год посетили более трёх миллионов туристов
11:28 Глава СК взялся за дело об избиении шестилетнего ребенка матерью в Красноуральске
11:14 Самыми популярными именами для новорожденных 2023 года в Свердловской области стали София и Михаил
23:25 В страдавших после аварии от холода домах в Кольцово появилось отопление
22:38 Екатеринбургский ХК «Автомобилист» не смог удержать победный счёт в матче с «Ак Барсом»
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