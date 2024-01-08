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Уральцев предупредили о задержке электричек из-за инцидента со взрывным устройством на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле
Фото: Вечерние ведомости
В пресс-службе Свердловской железной дороги рассказали о возможной задержке нескольких электричек из-за инцидента со взрывным устройством возле станции Сан-Донато в Нижнем Тагиле. Причина задержки в оперативных мероприятиях спецслужб.
Семь электропоездов, чье расписание может быть нарушено:
N7075 Екатеринбург – Бокситы («Ласточка»),
N7076 Нижний Тагил – Екатеринбург («Ласточка»),
N6865 Нижний Тагил – Серов,
N6885 Нижний Тагил – Качканар,
N6827 Нижний Тагил – Азиатская,
N6466 Нижний Тагил – Екатеринбург,
N6834 Чусовская – Нижний Тагил.
В РЖД также добавили, что информацию о текущем расписании можно узнать на сайте и в приложении, а также по телефону.
Семь электропоездов, чье расписание может быть нарушено:
N7075 Екатеринбург – Бокситы («Ласточка»),
N7076 Нижний Тагил – Екатеринбург («Ласточка»),
N6865 Нижний Тагил – Серов,
N6885 Нижний Тагил – Качканар,
N6827 Нижний Тагил – Азиатская,
N6466 Нижний Тагил – Екатеринбург,
N6834 Чусовская – Нижний Тагил.
В РЖД также добавили, что информацию о текущем расписании можно узнать на сайте и в приложении, а также по телефону.
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