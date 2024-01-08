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В Антитеррористической комиссии Свердловской области подтвердили инцидент со взрывным устройством возле станции Сан-Донато
Фото: Вечерние ведомости (архивное)
В Антитеррористической комиссии Свердловской области рассказали об инциденте на железнодорожных путях в районе станции Сан-Донато в Нижнем Тагиле. По данным комиссии, вблизи путей произошел не взрыв, а «хлопок».
«По данным оперативных служб, около 16:30 (14:30 мск) на железнодорожных путях вблизи станции Сан-Донато под Нижнем Тагилом произошёл хлопок. На место прибыли представители оперативных служб.
В результате инцидента схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано.
В настоящее время проводится комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента».
— сообщили в комиссии.
Раннее о взрыве на путях сообщали сразу несколько телеграм-каналов, а позже инцидент подтвердили государственному агентству ТАСС в Уральской транспортной прокуратуре.
«По данным оперативных служб, около 16:30 (14:30 мск) на железнодорожных путях вблизи станции Сан-Донато под Нижнем Тагилом произошёл хлопок. На место прибыли представители оперативных служб.
В результате инцидента схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано.
В настоящее время проводится комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента».
— сообщили в комиссии.
Раннее о взрыве на путях сообщали сразу несколько телеграм-каналов, а позже инцидент подтвердили государственному агентству ТАСС в Уральской транспортной прокуратуре.
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В Уральской транспортной прокуратуре подтвердили инцидент со взрывным устройством на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле
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