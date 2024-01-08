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В Антитеррористической комиссии Свердловской области подтвердили инцидент со взрывным устройством возле станции Сан-Донато

18.37 Понедельник, 8 января 2024
Фото: Вечерние ведомости (архивное)
В Антитеррористической комиссии Свердловской области рассказали об инциденте на железнодорожных путях в районе станции Сан-Донато в Нижнем Тагиле. По данным комиссии, вблизи путей произошел не взрыв, а «хлопок».

«По данным оперативных служб, около 16:30 (14:30 мск) на железнодорожных путях вблизи станции Сан-Донато под Нижнем Тагилом произошёл хлопок. На место прибыли представители оперативных служб.

В результате инцидента схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано.

В настоящее время проводится комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента».
— сообщили в комиссии.

Раннее о взрыве на путях сообщали сразу несколько телеграм-каналов, а позже инцидент подтвердили государственному агентству ТАСС в Уральской транспортной прокуратуре.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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18:37 В Антитеррористической комиссии Свердловской области подтвердили инцидент со взрывным устройством возле станции Сан-Донато
18:26 В Уральской транспортной прокуратуре подтвердили инцидент со взрывным устройством на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле
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22:38 Екатеринбургский ХК «Автомобилист» не смог удержать победный счёт в матче с «Ак Барсом»
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