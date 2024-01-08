В Уральской транспортной прокуратуре подтвердили инцидент со взрывным устройством на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях, об этом сообщает телеграм-каналы «112» и Baza. Официальных комментариев от экстренных служб пока нет. Однако государственное агентство ТАСС, ссылаясь на собеседника в Уральской транспортной прокуратуре, подтверждает версию с инцидентом, правда, указывая, что это был «хлопок».По информации источников «112», самодельное взрывное устройство было закреплено на одной из цистерн. Состав вышел сегодня утром с нефтебазы у станции Сан-Донато.Первыми взрыв, по версии «112», услышали сотрудники военизированной охраны, охранявшие вагоны с металлом поблизости. Они и обнаружили поврежденную цистерну, кроме того, по версии телеграм-каналов, еще одно взрывное устройство было обнаружено на магните на соседней бочке.По предварительным данным, никто не пострадал.