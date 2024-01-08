Возрастное ограничение 18+
В Уральской транспортной прокуратуре подтвердили инцидент со взрывным устройством на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле
Фото: Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях, об этом сообщает телеграм-каналы «112» и Baza. Официальных комментариев от экстренных служб пока нет. Однако государственное агентство ТАСС, ссылаясь на собеседника в Уральской транспортной прокуратуре, подтверждает версию с инцидентом, правда, указывая, что это был «хлопок».
По информации источников «112», самодельное взрывное устройство было закреплено на одной из цистерн. Состав вышел сегодня утром с нефтебазы у станции Сан-Донато.
Первыми взрыв, по версии «112», услышали сотрудники военизированной охраны, охранявшие вагоны с металлом поблизости. Они и обнаружили поврежденную цистерну, кроме того, по версии телеграм-каналов, еще одно взрывное устройство было обнаружено на магните на соседней бочке.
По предварительным данным, никто не пострадал.
По информации источников «112», самодельное взрывное устройство было закреплено на одной из цистерн. Состав вышел сегодня утром с нефтебазы у станции Сан-Донато.
Первыми взрыв, по версии «112», услышали сотрудники военизированной охраны, охранявшие вагоны с металлом поблизости. Они и обнаружили поврежденную цистерну, кроме того, по версии телеграм-каналов, еще одно взрывное устройство было обнаружено на магните на соседней бочке.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В МВД обещают принять меры в отношении полицейского, который назвал «раздутым» инцидент с избиением девочки в Нижнем Тагиле
08 января 2024
08 января 2024
Локомотив «сбежал» с рельсов под Серовом
05 января 2024
05 января 2024