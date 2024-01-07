Возрастное ограничение 18+
В автомобильной аварии по дороге к аэропорту Кольцово есть пострадавшие
Фото: ВК-группа «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)» / vk.com/ekb.serov
Стали известны некоторые подробности массовой аварии, произошедшей сегодня возле отеля «Рамада», на пятом километре автодороги, ведущей из Екатеринбурга к аэропорту Кольцово. К сожалению, без серьёзно пострадавших не обошлось.
Судя по новой информации, на автодороге «Екатеринбург — Аэропорт Кольцово» произошло не одно, а два ДТП. Авария с пятью машинами, о которой сообщалась ранее, случилась из-за того, что в автомобиль «Ниссан» врезалась грузовая «Газель». Как сообщает ВК-группа «Екатеринбург-Серов (онлайн)», виновник аварии с места происшествия скрылся. Водитель же автомобиля «Ниссан», в котором находились его дети, остался дожидаться сотрудников ГИБДД. Тут-то и произошло второе несчастье — владельца иномарки сбила ещё одна машина.
Серьёзно пострадали оба автомобилиста. Водитель «Ниссана» получил черепно-мозговую травму и открытый перелом ноги. Сбившая его девушка сломала в этом происшествии руку и несколько рёбер. Обоим потребовалась госпитализация.
Судя по новой информации, на автодороге «Екатеринбург — Аэропорт Кольцово» произошло не одно, а два ДТП. Авария с пятью машинами, о которой сообщалась ранее, случилась из-за того, что в автомобиль «Ниссан» врезалась грузовая «Газель». Как сообщает ВК-группа «Екатеринбург-Серов (онлайн)», виновник аварии с места происшествия скрылся. Водитель же автомобиля «Ниссан», в котором находились его дети, остался дожидаться сотрудников ГИБДД. Тут-то и произошло второе несчастье — владельца иномарки сбила ещё одна машина.
Серьёзно пострадали оба автомобилиста. Водитель «Ниссана» получил черепно-мозговую травму и открытый перелом ноги. Сбившая его девушка сломала в этом происшествии руку и несколько рёбер. Обоим потребовалась госпитализация.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На дороге к аэропорту Кольцово столкнулись пять машин
07 января 2024
07 января 2024
В ДТП в посёлке Пышма пострадали четверо
05 января 2024
05 января 2024