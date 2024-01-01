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Локомотив «сбежал» с рельсов под Серовым
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Произошёл сход локомотива с рельсов. Случилось это на станции Серов-Заводской Нижнетагильского отделения Свердловской железной дороги.
Уральская транспортная прокуратура начала проверку случившегося, в ходе которой будут установлены причины схода локомотива с рельсов и степень вины работников станции. По предварительной версии локомотив «сбежал» потому, что обледенела железнодорожная стрелка, — сообщает телеграм-канал «Екатеринбург с огоньком». Главное, что инцидент обошёлся без пострадавших, да и сам «беглец» серьёзно не пострадал.
Станция Серов-Заводской расположен на самой окраине города Серова, на улице Агломератчиков. Основная функция станции — приём и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами.
Уральская транспортная прокуратура начала проверку случившегося, в ходе которой будут установлены причины схода локомотива с рельсов и степень вины работников станции. По предварительной версии локомотив «сбежал» потому, что обледенела железнодорожная стрелка, — сообщает телеграм-канал «Екатеринбург с огоньком». Главное, что инцидент обошёлся без пострадавших, да и сам «беглец» серьёзно не пострадал.
Станция Серов-Заводской расположен на самой окраине города Серова, на улице Агломератчиков. Основная функция станции — приём и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами.
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