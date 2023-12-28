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Несовершеннолетний уралец погиб в Берёзовском
Фото: Андрей Гоголев
В Берёзовском погиб несовершеннолетний подросток. По предварительной информации причиной смерти стали пары газа, которые погибший вдыхал для получения удовольствия.
Берёзовская трагедия произошла вечером четверга, 4 января. Мальчик 2007 года рождения пришёл в гости к ровеснице, где принялся пить энергетические напитки и вдыхать пары газа. В какой-то момент молодой организм таких издевательств над собой не выдержал и подросток потерял сознание. Для него вызвали «Скорую помощь», но врачам не оставалось ничего иного, как констатировать смерть парня.
В связи с гибелью несовершеннолетнего прокуратурой города начата проверка. В частности, будет установлено, в достаточной ли степени органы системы профилактики занимались подростком и его семьёй. При этом сообщается, что на учёте в подобных органах мальчик не состоял. Он рос в полной семье и внимание правоохранительных органов не привлекал. В ходе доследследственной проверки будет так же установлено, где именно погибший приобрёл газовую зажигалку, содержимое которой и использовал для своего смертельно опасного времяпрепровождения.
Берёзовская трагедия произошла вечером четверга, 4 января. Мальчик 2007 года рождения пришёл в гости к ровеснице, где принялся пить энергетические напитки и вдыхать пары газа. В какой-то момент молодой организм таких издевательств над собой не выдержал и подросток потерял сознание. Для него вызвали «Скорую помощь», но врачам не оставалось ничего иного, как констатировать смерть парня.
В связи с гибелью несовершеннолетнего прокуратурой города начата проверка. В частности, будет установлено, в достаточной ли степени органы системы профилактики занимались подростком и его семьёй. При этом сообщается, что на учёте в подобных органах мальчик не состоял. Он рос в полной семье и внимание правоохранительных органов не привлекал. В ходе доследследственной проверки будет так же установлено, где именно погибший приобрёл газовую зажигалку, содержимое которой и использовал для своего смертельно опасного времяпрепровождения.
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