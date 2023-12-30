Два человека погибли в ДТП на свердловской трассе в Асбестовском районе

– говорится в сообщении пресс-группы.

«Призываем автомобилистов не омрачать праздники трагическими событиями. Для этого от каждого участника дорожного процесса требуется соблюдение правил дорожного движения, обеспечение контроля за управлением транспорта и учет зимних условий, которые осложняют путь. Берегите себя, своих близких и автомобиль, не рискуйте»,