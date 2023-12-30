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Два человека погибли в ДТП на свердловской трассе в Асбестовском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Жутко ДТП произошло в канун Нового года на свердловской трассе в Асбестовском районе, в котором два человека погибли и ещё трое серьёзно пострадали.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла на 21-м километре автомобильной дороги Белоярский – Асбест. По предварительным данным, Volkswagen выехал на встречную сторону и столкнулся с Renault. В результате погибли оба водителя. Троим пассажирам, среди которых один несовершеннолетний, оказывают медицинскую помощь.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.
Напомним, что накануне в Свердловской области произошла ещё одна авария с участием Volkswagen и Renault. К счастью, там обошлось без смертей.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла на 21-м километре автомобильной дороги Белоярский – Асбест. По предварительным данным, Volkswagen выехал на встречную сторону и столкнулся с Renault. В результате погибли оба водителя. Троим пассажирам, среди которых один несовершеннолетний, оказывают медицинскую помощь.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.
«Призываем автомобилистов не омрачать праздники трагическими событиями. Для этого от каждого участника дорожного процесса требуется соблюдение правил дорожного движения, обеспечение контроля за управлением транспорта и учет зимних условий, которые осложняют путь. Берегите себя, своих близких и автомобиль, не рискуйте»,
– говорится в сообщении пресс-группы.
Напомним, что накануне в Свердловской области произошла ещё одна авария с участием Volkswagen и Renault. К счастью, там обошлось без смертей.
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