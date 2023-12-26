Взрослый и ребёнок пострадали в столкновении легковых автомобилей на свердловской трассе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне, 30 декабря, примерно в 13.40 в Свердловской области на 93-м километре трассы Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское столкнулись Volkswagen Polo и Renault Duster. В результате пострадали два человека.Среди пострадавших два пассажира Renault, одному из которых всего четыре года. Их доставили на скорой в местные медицинские учреждения.По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo выбрал небезопасную скорость, не учтя метеорологические и дорожные условия, и не справился с управлением. Машину занесло на встречную полосу, где в этот момент ехал Renault Duster.Отмечается, что в момент ДТП оба водителя и все пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности. Ребёнок также перевозился на заднем пассажирском сидении в автокресле, соответствующем росту и весу, и пристёгнутый штатным ремнем безопасности.