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Пропавшего после встречи с девушкой 14-летнего юношу из Верхней Синячихи нашли мёртвым
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пропавшего после встречи с девушкой 14-летнего юношу из Верхней Синячихи нашли мёртвым. Об этом сегодня утром сообщили волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт».
Как сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области, по факту гибели молодого человека проводится проверка. Экспертиза должна будет указать точную причину смерти. В региональном главке МВД заявили, что, предварительно, смерть мальчика не носит криминальный характер.
«Найден, Погиб. Соболезнования родным и близким»,
– говорится в сообщении.
Как сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области, по факту гибели молодого человека проводится проверка. Экспертиза должна будет указать точную причину смерти. В региональном главке МВД заявили, что, предварительно, смерть мальчика не носит криминальный характер.
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