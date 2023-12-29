Возрастное ограничение 18+
СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего в Асбесте
Фото: Вечерние ведомости
Следователи из Асбеста возбудили уголовное дело после гибели рабочего завода ПАО «УралАсбест». Об этом сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области. Рабочий 1986 года рождения погиб 29 декабря при чистке бункера отходов. Уголовное дело было возбуждено по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч.2 ст.143 УК РФ).
Предприятие в официальной группе во «ВКонтакте» сообщило, что «для расследования инцидента создана специальная комиссия, обстоятельства трагедии выясняются».
Ранее пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о том, что проводит проверку. На данный момент расследованием гибели рабочего занимается Следственный отдел Асбеста.
Предприятие в официальной группе во «ВКонтакте» сообщило, что «для расследования инцидента создана специальная комиссия, обстоятельства трагедии выясняются».
Ранее пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о том, что проводит проверку. На данный момент расследованием гибели рабочего занимается Следственный отдел Асбеста.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Прокуратура проводит проверку после гибели рабочего в Асбесте
29 декабря 2023
29 декабря 2023
В Екатеринбурге после гибели строителя возбудили уголовное дело
22 декабря 2023
22 декабря 2023