Возрастное ограничение 18+
Прокуратура проводит проверку после гибели рабочего в Асбесте
Фото: Вечерние ведомости
Проверка прокуратурой города Асбеста была организована после гибели работника завода ПАО «УралАсбест» при выполнении трудовых обязанностей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 29 декабря 2023 года на территории завода ПАО «УралАсбест» при чистке бункера отходов погиб слесарь по ремонту оборудования.
Прокурор Асбеста Владимир Худолеев выезжал на место происшествия.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства об охране труда, а также установлено ответственное лицо за соблюдением техники безопасности. После выяснения всех обстоятельств будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в областной прокуратуре.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 29 декабря 2023 года на территории завода ПАО «УралАсбест» при чистке бункера отходов погиб слесарь по ремонту оборудования.
Прокурор Асбеста Владимир Худолеев выезжал на место происшествия.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства об охране труда, а также установлено ответственное лицо за соблюдением техники безопасности. После выяснения всех обстоятельств будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в областной прокуратуре.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге началась прокурорская проверка по факту нападения мужчины на подростка
28 декабря 2023
28 декабря 2023
Два штрафа выписаны за раскопки на территории Нижнетагильского металлургического завода
26 декабря 2023
26 декабря 2023