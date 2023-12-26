Прокуратура проводит проверку после гибели рабочего в Асбесте

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Проверка прокуратурой города Асбеста была организована после гибели работника завода ПАО «УралАсбест» при выполнении трудовых обязанностей.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 29 декабря 2023 года на территории завода ПАО «УралАсбест» при чистке бункера отходов погиб слесарь по ремонту оборудования.Прокурор Асбеста Владимир Худолеев выезжал на место происшествия.«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства об охране труда, а также установлено ответственное лицо за соблюдением техники безопасности. После выяснения всех обстоятельств будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в областной прокуратуре.