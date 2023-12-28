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СК заинтересовался ситуацией с выскочившей через окно женщиной с ребёнком в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге Следственный комитет решил провести проверку после того, как история с выскочившей через окно женщиной с девятилетним ребёнком в Екатеринбурге, получила огласку в СМИ.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также то, насколько полно и своевременно органы системы профилактики проводили необходимые меры по недопущению противоправных фактов и действий по отношению к ребёнку, с которым мама сиганула через окно.
По данным начальника пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых, женщина в результате падения получила различные переломы, её госпитализировали в состоянии алкогольного психоза в одну из клиник города. Сейчас ей оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, что мальчик от действий матери, к счастью, не пострадал. Сейчас он находится со своим отцом.
По информации «Четвёртого канала», женщина могла решиться на такой риск не из-за галлюцинаций, а из-за того, что к ней домой пришли неизвестные. По словам соседки, ставшей очевидцем, кто-то пришёл к ней и забрал документы.
Подруга госпитализированной женщины заявила журналистам, что она её мог подтолкнуть на этот поступок якобы уроженец Сирии, которому горожанка сдавала комнату. При этом, с её слов, Росгвардия никого не обнаружила в квартире.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также то, насколько полно и своевременно органы системы профилактики проводили необходимые меры по недопущению противоправных фактов и действий по отношению к ребёнку, с которым мама сиганула через окно.
По данным начальника пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых, женщина в результате падения получила различные переломы, её госпитализировали в состоянии алкогольного психоза в одну из клиник города. Сейчас ей оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, что мальчик от действий матери, к счастью, не пострадал. Сейчас он находится со своим отцом.
По информации «Четвёртого канала», женщина могла решиться на такой риск не из-за галлюцинаций, а из-за того, что к ней домой пришли неизвестные. По словам соседки, ставшей очевидцем, кто-то пришёл к ней и забрал документы.
Подруга госпитализированной женщины заявила журналистам, что она её мог подтолкнуть на этот поступок якобы уроженец Сирии, которому горожанка сдавала комнату. При этом, с её слов, Росгвардия никого не обнаружила в квартире.
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