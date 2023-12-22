Обнаруженную без обуви на улице в Екатеринбурге женщину с ребёнком забрала психиатрическая бригада

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге обнаруженную местным жителем женщину с мальчиком, которые были на улице без обуви и верхней одежды, увезла психиатрическая бригада. Ребёнка передали отцу.Инцидент, о которым идёт речь, произошёл вчера, 27 декабря. Замерзающую мать с сыном на крыльце дома заметили соседи. Это произошло около 05.00. Сколько женщина с ребёнком провели на улице неизвестно, но горожанке на первый взгляд было очень плохо – она не могла встать на ноги и передвигалась на коленях, пишет портал «Е1». Сосед запустил их в подъезд погреться и вызвал скорую и полицию.Сегодня утром в свердловском Минздраве сообщили, что с ребёнком всё в порядке, а его матери потребовалось госпитализация. По данным начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, женщина выскочила из окна с ребёнком на руках из-за алкогольного психоза.С его слов, на фоне злоупотребления алкоголем горожанке померещилось под кроватью что-то страшное и опасное, и в результате она не придумала ничего лучше, как покинуть квартиру вместе с ребёнком через окно. К счастью, мальчик никак не пострадал.