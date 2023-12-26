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Екатеринбургская прокуратура организовала проверку после возгорания в «Парк Хаусе»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку после возгорания в ТЦ «Парк Хаус». По данным ведомства, с места происшествия с признаками отравления продуктами горения госпитализировали 13-летнюю девочку.
Инцидент, о котором идёт речь, произошел вчера, 26 декабря, около 19.00. Из здания эвакуировали 150 человек, в том числе 15 несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Причина пожара, на данный момент неизвестна. Сейчас рассматриваются разные версии, в том числе замыкание электропроводки. Точную причину должны будут установить эксперты.
Инцидент, о котором идёт речь, произошел вчера, 26 декабря, около 19.00. Из здания эвакуировали 150 человек, в том числе 15 несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Причина пожара, на данный момент неизвестна. Сейчас рассматриваются разные версии, в том числе замыкание электропроводки. Точную причину должны будут установить эксперты.
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