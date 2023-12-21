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В Екатеринбурге на заводе «Виз-Сталь» при падении с высоты погибла сотрудница
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на территории завода «Виз-Сталь» с высоты 4,5 метров упала 56-летняя работница. По факту ее гибели прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку.
Инцидент, о котором идёт речь, произошел 23 декабря 2023 года. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в тот день погибшая проводила уборку в здании выпарной установки. Известно, что она была трудоустроена на предприятии аппаратчиком установки опытного производства.
В ходе проверки прокуратура намерена дать оценку соблюдению требований федерального законодательства об охране труда при выполнении работ на производстве и установить лицо, в обязанности которого входило осуществление контроля за техникой безопасности.
Напомним, что, по данным председателя федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских, за 2023 год в Свердловской области на рабочих местах региональных предприятий умерло 156 человек.
Инцидент, о котором идёт речь, произошел 23 декабря 2023 года. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в тот день погибшая проводила уборку в здании выпарной установки. Известно, что она была трудоустроена на предприятии аппаратчиком установки опытного производства.
В ходе проверки прокуратура намерена дать оценку соблюдению требований федерального законодательства об охране труда при выполнении работ на производстве и установить лицо, в обязанности которого входило осуществление контроля за техникой безопасности.
Напомним, что, по данным председателя федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских, за 2023 год в Свердловской области на рабочих местах региональных предприятий умерло 156 человек.
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