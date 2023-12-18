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В Екатеринбурге после гибели строителя возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге следственный отдел по Верх-Исетскому району возбудил уголовное дело после гибели рабочего на стройке на улице Архангела Михаила.
По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валериях Горелых, погиб 31-летний уроженец Киргизии. Он работал разнорабочим по трудовому договору от 9 марта 2023 года. На территории России находился законно.
По словам других строителей, ставших очевидцами трагедии, под ногами их товарища, когда он поднялся на леса, неожиданно сломалась доска и он упал.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Виновным в случае их установления грозит до 5 лет лишения свободы, подчеркнул старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга.
По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валериях Горелых, погиб 31-летний уроженец Киргизии. Он работал разнорабочим по трудовому договору от 9 марта 2023 года. На территории России находился законно.
По словам других строителей, ставших очевидцами трагедии, под ногами их товарища, когда он поднялся на леса, неожиданно сломалась доска и он упал.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Виновным в случае их установления грозит до 5 лет лишения свободы, подчеркнул старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга.
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На одной из строек в Екатеринбурге разбился рабочий
21 декабря 2023
21 декабря 2023