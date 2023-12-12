Возрастное ограничение 18+
В свердловском посёлке Ис снова задрали собаку
Скрин из видео: «Нижнетуринский городской округ» / vk.com
В Свердловской области в посёлке Ис Нижнетуринского городского округа снова задрали собаку. Местные жители бьют тревогу. Из-за бродящих поблизости волков им страшно отпускать детей в школу.
В администрации Нижней Туры уверяют, что работа по отстрелу и поимке волков ведется. Сообщается, что посёлка уже выставлены петли и 25 ногозахватывающих капканов, которые настроены с учётом силы нажатия волка, чтобы в ловушку не угодили зайцы или лисы.Также охотники ведут ночные дежурства. Для этого они используют тепловизоры.
Напомним, что в гибели «хозяйских» псов, местные жители также обвиняли бродячих собак.
«Маленькие дети в школу не пошли, потому что испугались, на данный момент дети сидят дома. Где наши охотники? Куда смотрит администрация? Почему люди на Ису должны жить в страхе? Чего вы ждете?»,
– приводят слова возмущённой местной жительницы в телеграм-канале «Ясно Новости».
В администрации Нижней Туры уверяют, что работа по отстрелу и поимке волков ведется. Сообщается, что посёлка уже выставлены петли и 25 ногозахватывающих капканов, которые настроены с учётом силы нажатия волка, чтобы в ловушку не угодили зайцы или лисы.Также охотники ведут ночные дежурства. Для этого они используют тепловизоры.
Напомним, что в гибели «хозяйских» псов, местные жители также обвиняли бродячих собак.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В свердловском поселке Ис вновь загрызли собаку
12 декабря 2023
12 декабря 2023
Возле свердловского поселка Ис заметили двух волков
15 декабря 2023
15 декабря 2023