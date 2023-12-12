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В свердловском посёлке Ис снова задрали собаку

09.33 Четверг, 21 декабря 2023
Скрин из видео: «Нижнетуринский городской округ» / vk.com
В Свердловской области в посёлке Ис Нижнетуринского городского округа снова задрали собаку. Местные жители бьют тревогу. Из-за бродящих поблизости волков им страшно отпускать детей в школу.

«Маленькие дети в школу не пошли, потому что испугались, на данный момент дети сидят дома. Где наши охотники? Куда смотрит администрация? Почему люди на Ису должны жить в страхе? Чего вы ждете?»,

приводят слова возмущённой местной жительницы в телеграм-канале «Ясно Новости».


В администрации Нижней Туры уверяют, что работа по отстрелу и поимке волков ведется. Сообщается, что посёлка уже выставлены петли и 25 ногозахватывающих капканов, которые настроены с учётом силы нажатия волка, чтобы в ловушку не угодили зайцы или лисы.Также охотники ведут ночные дежурства. Для этого они используют тепловизоры.

Напомним, что в гибели «хозяйских» псов, местные жители также обвиняли бродячих собак.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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