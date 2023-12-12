В свердловском посёлке Ис снова задрали собаку

приводят слова возмущённой местной жительницы в телеграм-канале «Ясно Новости».

«Маленькие дети в школу не пошли, потому что испугались, на данный момент дети сидят дома. Где наши охотники? Куда смотрит администрация? Почему люди на Ису должны жить в страхе? Чего вы ждете?»,