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ГИБДД выявила недостатки дорожного покрытия на месте ДТП с участием подростков
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области / t.me/gibdd_66
В воскресном дорожно-транспортном происшествии на трассе под Ревдой оказались виноваты не только юный водитель и погодные условия. При осмотре проезжей части инспекторы ГИБДД обнаружили ряд недостатков.
Напомним, столкновение легкового автомобиля марки «ВАЗ-2114» с грузовиком «Вольво» произошло вчера, 17 декабря, в двух километрах от Ревды. Первоначальную версию, что 18-летний водитель легковушки не учёл сложные погодные условия и ехал с превышением скорости, а потому его «ВАЗ» выкинуло на «встречку», не опровергается. Но теперь и дорожным службам придётся держать ответ за плохое содержание загородной автодороги на данном участке. МО МВД «Ревдинский» сообщили, что указанная дорога была скользкой, со снежным накатом, а дорожная разметка на ней изношена. Всё это тоже увеличивает аварийные риски. Кроме того, на дороге отсутствует знак об окончании зоны ограничения максимальной скорости.
Меж тем, выяснилось, что молодой водитель является злостным нарушителем правил дорожного движения. Как сообщает издание «Ревда-Инфо», стаж вождения у юноши не достиг и года, а за это время он успел попасть под административные наказания за различные нарушения аж 30 раз! На сей раз он покатался со слишком уж серьёзными последствиями — сразу пять человек оказались в больнице с травмами. Троим (в том числе, самому горе-водителю) понадобилась госпитализация, для двоих обошлось медосмотром и первичной помощью. В отношении водителя «ВАЗа» возбуждено административное расследование.
Напомним, столкновение легкового автомобиля марки «ВАЗ-2114» с грузовиком «Вольво» произошло вчера, 17 декабря, в двух километрах от Ревды. Первоначальную версию, что 18-летний водитель легковушки не учёл сложные погодные условия и ехал с превышением скорости, а потому его «ВАЗ» выкинуло на «встречку», не опровергается. Но теперь и дорожным службам придётся держать ответ за плохое содержание загородной автодороги на данном участке. МО МВД «Ревдинский» сообщили, что указанная дорога была скользкой, со снежным накатом, а дорожная разметка на ней изношена. Всё это тоже увеличивает аварийные риски. Кроме того, на дороге отсутствует знак об окончании зоны ограничения максимальной скорости.
Меж тем, выяснилось, что молодой водитель является злостным нарушителем правил дорожного движения. Как сообщает издание «Ревда-Инфо», стаж вождения у юноши не достиг и года, а за это время он успел попасть под административные наказания за различные нарушения аж 30 раз! На сей раз он покатался со слишком уж серьёзными последствиями — сразу пять человек оказались в больнице с травмами. Троим (в том числе, самому горе-водителю) понадобилась госпитализация, для двоих обошлось медосмотром и первичной помощью. В отношении водителя «ВАЗа» возбуждено административное расследование.
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