Возрастное ограничение 18+

Пятеро человек пострадало на трассе под Ревдой

18.12 Воскресенье, 17 декабря 2023
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области / t.me/gibdd_66
Дорожно-транспортное происшествие с пятью пострадавшими случилось сегодня, 17 декабря, в двух километрах от Ревды. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Автомобильная авария произошла в воскресный день, примерно в 13:00 на трассе, соединяющей населённые пункты Ревда, Дегтярск и Курганово. Судя по имеющимся данным, случилась она из-за превышения скорости водителем автомобиля марки «ВАЗ 2114». Машину вынесло на встречную полосу, где она и столкнулась с грузовым автомобилем марки «Вольво». Все, кто находился в отечественной легковушке, получили травмы различной степени тяжести. Это 17-летний водитель и четверо его пассажиров, которым по возрасту тоже по 16-17 лет. По сообщению ГИБДД Свердловской области, сейчас им оказывают необходимую помощь медицинские работники.

Напомним, что сегодня Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к уральским водителям с предупреждением о том, что на дорогах из-за непогоды сложилась не самая безопасная обстановка. В первую очередь она связана со снегопадами, а также со льдом на проезжей части.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В 12 километрах от Екатеринбурга погиб «спешившийся» водитель
10 декабря 2023
Смертельное ДТП произошло под Нижним Тагилом с участием грузовиков
09 декабря 2023
Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Нижнем Тагиле
14 декабря 2023
Тройное столкновение случилось сегодня возле Косулино
08 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатерина Дунцова: «Женщина во власти — это совсем другой посыл»

Журналистка из Ржева — о своем выдвижении на пост президента, «принудительной демографии» и праве государства управлять мыслями
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:28 Несовершеннолетний спортсмен погиб на первенстве по боксу в Первоуральске
18:33 Мужчину с мефедроном задержали в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
18:12 Пятеро человек пострадало на трассе под Ревдой
16:26 Госавтоинспекция Свердловской области предупредила о сложной ситуации на дорогах
14:45 Автобусной остановкой перекрыли переулок в Верхней Салде
13:17 Школьники Нижнего Тагила собрали «неубиваемого» бойца для «Битвы роботов»
12:31 За разрушение подъезда в Каменске-Уральском дебошира отправили на короткий «отдых»
11:46 Вместо обещанной проектом парковки жителям Берёзовского стоят ещё «человейники»
18:59 На перекрестке Малышева — Восточной в Екатеринбурге загорелся грузовик
18:14 Переработчикам зерновых культур Свердловской области обещают выплатить 220 млн рублей компенсации за засуху
17:11 Суд в Екатеринбурге оштрафовал активиста за пикет против мусорного полигона в Сысерти
16:20 Под Екатеринбургом сбили насмерть перебегающего трассу без светоотражателей пешехода
14:47 Екатеринбург попал в топ рейтинга самых «фастфудных» городов России по итогам 2023 года
14:28 Сотни екатеринбуржцев встали в очередь за дешевыми яйцами на окраине города
13:42 Бывшего свердловского чиновника арестовали на десять суток в рамках уголовного дела
13:17 Екатеринбург стал лидером по числу катков в городах-миллионниках
11:12 Спасатели из Екатеринбурга второй год побеждают в номинации «Лучшая Специализированная пожарно-спасательная часть»
10:12 Уральские и питерские учёные нашли новые вещества для потенциального лекарства от гриппа типа А
21:33 В Чите задержали бывшего свердловского чиновника
20:51 На 6 лет уедет в колонию-поселение устроивший смертельное ДТП житель Верхнего Тагила
20:16 Ветклиника «ЗооСпец» приняла в пациентки краснокнижную гостью Парка Маяковского
19:35 Погорельцам из Шайдурихи вручили ключи от новых домов
19:24 Новогодняя гирлянда убила маленького ребёнка в Красноуфимске
18:47 У Каменского округа новый глава
17:57 На севере Екатеринбурга уральский девелопер открыл фитнес-клуб на пять тысяч человек
17:21 Родители учащихся 12-го лицея в Заречном пожаловались на холодные классы
Все новости Свердловской области
13:25 Екатерина Дунцова: «Женщина во власти — это совсем другой посыл»
11:53 На Солнце произошла самая мощная за последние шесть лет вспышка
11:35 В Японии звание адмирала впервые присвоили женщине
11:03 Губернатор Новосибирской области объяснил резкое подорожание яиц
19:21 Путин об абортах: права и свободы женщины должны соблюдаться
12:52 Профсоюзы Финляндии проводят масштабную забастовку
11:53 Около 70 российских депутатов потребовали срочно оказать медпомощь Алексею Горинову
11:06 В Махачкале после протеста жителей восстановили электроснабжение одного из районов
10:39 В Минобороны сообщили о девяти беспилотниках над Калужской и Московской областями
15:42 В Петербурге задержан высокопоставленный полицейский по делу об учете 100 тысяч иностранцев
14:36 Главу Троицка заподозрили в получении взятки в виде беговой дорожки
13:27 Туск официально стал премьер-министром Польши
13:03 Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц
12:28 Жители забайкальского города Борзя замерзают без отопления в аномальные морозы
11:47 Минздрав РФ планирует повысить доступность экстракорпорального оплодотворения
11:19 В Ростовской области 100 тысяч человек остаются без электричества из-за ледяного дождя
18:17 В Ростове-на-Дону объявлен режим повышенной готовности из-за сильного гололеда
17:36 Прокуратура: в самарской школе во время урока обрушился потолок
16:38 В Петербурге суд решил выдворить семьи детей, забросавших снегом Вечный огонь
15:56 ВЦИОМ: 18% россиян ничего не знают о содержании Конституции
14:44 Социолога Кагарлицкого* приговорили к штрафу в 609 тысяч рублей
14:27 СК: в Ивановской области возбудили дело после того, как школьники провалились в яму с кипятком
13:48 В Ингушетии после полицейской проверки пропали сотни литров изъятого пива
12:36 В Ивановской области школьники провалились в яму с кипятком из-за прорыва теплотрассы
12:10 В Совете Федерации считают, что яйца в России подешевеют только весной
11:21 Матвиенко выступила против включения в Конституцию государственной идеологии
Все новости России и мира
20:28 Несовершеннолетний спортсмен погиб на первенстве по боксу в Первоуральске
18:33 Мужчину с мефедроном задержали в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
18:12 Пятеро человек пострадало на трассе под Ревдой
16:26 Госавтоинспекция Свердловской области предупредила о сложной ситуации на дорогах
14:45 Автобусной остановкой перекрыли переулок в Верхней Салде
13:17 Школьники Нижнего Тагила собрали «неубиваемого» бойца для «Битвы роботов»
12:31 За разрушение подъезда в Каменске-Уральском дебошира отправили на короткий «отдых»
11:46 Вместо обещанной проектом парковки жителям Берёзовского стоят ещё «человейники»
18:59 На перекрестке Малышева — Восточной в Екатеринбурге загорелся грузовик
18:14 Переработчикам зерновых культур Свердловской области обещают выплатить 220 млн рублей компенсации за засуху
17:11 Суд в Екатеринбурге оштрафовал активиста за пикет против мусорного полигона в Сысерти
16:20 Под Екатеринбургом сбили насмерть перебегающего трассу без светоотражателей пешехода
14:47 Екатеринбург попал в топ рейтинга самых «фастфудных» городов России по итогам 2023 года
14:28 Сотни екатеринбуржцев встали в очередь за дешевыми яйцами на окраине города
13:42 Бывшего свердловского чиновника арестовали на десять суток в рамках уголовного дела
13:17 Екатеринбург стал лидером по числу катков в городах-миллионниках
11:12 Спасатели из Екатеринбурга второй год побеждают в номинации «Лучшая Специализированная пожарно-спасательная часть»
10:12 Уральские и питерские учёные нашли новые вещества для потенциального лекарства от гриппа типа А
21:33 В Чите задержали бывшего свердловского чиновника
20:51 На 6 лет уедет в колонию-поселение устроивший смертельное ДТП житель Верхнего Тагила
20:16 Ветклиника «ЗооСпец» приняла в пациентки краснокнижную гостью Парка Маяковского
19:35 Погорельцам из Шайдурихи вручили ключи от новых домов
19:24 Новогодняя гирлянда убила маленького ребёнка в Красноуфимске
18:47 У Каменского округа новый глава
17:57 На севере Екатеринбурга уральский девелопер открыл фитнес-клуб на пять тысяч человек
17:21 Родители учащихся 12-го лицея в Заречном пожаловались на холодные классы
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK