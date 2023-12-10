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Пятеро человек пострадало на трассе под Ревдой
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области / t.me/gibdd_66
Дорожно-транспортное происшествие с пятью пострадавшими случилось сегодня, 17 декабря, в двух километрах от Ревды. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.
Автомобильная авария произошла в воскресный день, примерно в 13:00 на трассе, соединяющей населённые пункты Ревда, Дегтярск и Курганово. Судя по имеющимся данным, случилась она из-за превышения скорости водителем автомобиля марки «ВАЗ 2114». Машину вынесло на встречную полосу, где она и столкнулась с грузовым автомобилем марки «Вольво». Все, кто находился в отечественной легковушке, получили травмы различной степени тяжести. Это 17-летний водитель и четверо его пассажиров, которым по возрасту тоже по 16-17 лет. По сообщению ГИБДД Свердловской области, сейчас им оказывают необходимую помощь медицинские работники.
Напомним, что сегодня Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к уральским водителям с предупреждением о том, что на дорогах из-за непогоды сложилась не самая безопасная обстановка. В первую очередь она связана со снегопадами, а также со льдом на проезжей части.
Автомобильная авария произошла в воскресный день, примерно в 13:00 на трассе, соединяющей населённые пункты Ревда, Дегтярск и Курганово. Судя по имеющимся данным, случилась она из-за превышения скорости водителем автомобиля марки «ВАЗ 2114». Машину вынесло на встречную полосу, где она и столкнулась с грузовым автомобилем марки «Вольво». Все, кто находился в отечественной легковушке, получили травмы различной степени тяжести. Это 17-летний водитель и четверо его пассажиров, которым по возрасту тоже по 16-17 лет. По сообщению ГИБДД Свердловской области, сейчас им оказывают необходимую помощь медицинские работники.
Напомним, что сегодня Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к уральским водителям с предупреждением о том, что на дорогах из-за непогоды сложилась не самая безопасная обстановка. В первую очередь она связана со снегопадами, а также со льдом на проезжей части.
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