В уральских «Россетях» опровергли информацию о повреждении насосов из-за аварии на электросетях в Невьянске

– объяснили в уральских «Россетях».

«Стоит отметить, что работа в неполнофазном режиме не должна приводить к повреждению оборудования на энергопринимающих устройствах. В случаях чувствительности любого вида оборудования к подобному режиму, на электроприемниках должны быть установлены специальные защиты, обеспечивающие безопасность работы оборудования»,