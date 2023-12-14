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В уральских «Россетях» опровергли информацию о повреждении насосов из-за аварии на электросетях в Невьянске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» опровергли информацию о том, что перебои в электроснабжении могли повредить насосы на Романовском водозаборе в результате аварии.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе компании, перебои, о которых идет речь, были зафиксированы энергетиками вчера в 20.37. Из-за нарушений на линии электропередачи 110 кВ «ВТГРЭС – Таволги» электроснабжение ряда подстанций кратковременно осуществлялось в неполнофазном режиме. В их числе были подстанции «Романовская» «Таволги». Специалисты сразу выехали на место аварии и перевели нагрузку на резервные схемы электроснабжения.
Там также опровергли информацию о том, что у значительной части потребителей отсутствовало электричество после перевода на резервные системы.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе компании, перебои, о которых идет речь, были зафиксированы энергетиками вчера в 20.37. Из-за нарушений на линии электропередачи 110 кВ «ВТГРЭС – Таволги» электроснабжение ряда подстанций кратковременно осуществлялось в неполнофазном режиме. В их числе были подстанции «Романовская» «Таволги». Специалисты сразу выехали на место аварии и перевели нагрузку на резервные схемы электроснабжения.
«Стоит отметить, что работа в неполнофазном режиме не должна приводить к повреждению оборудования на энергопринимающих устройствах. В случаях чувствительности любого вида оборудования к подобному режиму, на электроприемниках должны быть установлены специальные защиты, обеспечивающие безопасность работы оборудования»,
– объяснили в уральских «Россетях».
Там также опровергли информацию о том, что у значительной части потребителей отсутствовало электричество после перевода на резервные системы.
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