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Около 14 тысяч жителей Невьянска остались без воды и тепла

09.26 Понедельник, 18 декабря 2023
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Невьянске из-за аварии на линии электропередач без воды и тепла остались около 14 тысяч местных жителей. Прокуратура организовала проверку.

Авария произошла вчера, 17 декабря. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, причиной стал обрыв линии электропередач, вследствие которого на Романовском водозаборе из строя вышли сразу три насоса.

Утверждается, что электричество горожанам подали по резервной линии.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнения МУП "Невьянский водоканал" законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами, а также своевременности принятия мер по выявлению и устранению аварии, наличию достаточности средств и сил, задействованных в ее ликвидации, обеспеченности населения водоснабжением на период коммунальной аварии со стороны поставщика холодного водоснабжения»,

– говорится в сообщении прокуратуры.


По словам министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, сейчас специалисты заканчивают замену насоса на первой скважине, после чего он будет запущен в работу. Параллельно ведётся замена второго насоса.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:26 Госавтоинспекция Свердловской области предупредила о сложной ситуации на дорогах
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14:28 Сотни екатеринбуржцев встали в очередь за дешевыми яйцами на окраине города
13:42 Бывшего свердловского чиновника арестовали на десять суток в рамках уголовного дела
13:17 Екатеринбург стал лидером по числу катков в городах-миллионниках
11:12 Спасатели из Екатеринбурга второй год побеждают в номинации «Лучшая Специализированная пожарно-спасательная часть»
10:12 Уральские и питерские учёные нашли новые вещества для потенциального лекарства от гриппа типа А
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20:51 На 6 лет уедет в колонию-поселение устроивший смертельное ДТП житель Верхнего Тагила
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