Около 14 тысяч жителей Невьянска остались без воды и тепла





– говорится в сообщении прокуратуры. «В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнения МУП "Невьянский водоканал" законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами, а также своевременности принятия мер по выявлению и устранению аварии, наличию достаточности средств и сил, задействованных в ее ликвидации, обеспеченности населения водоснабжением на период коммунальной аварии со стороны поставщика холодного водоснабжения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Невьянске из-за аварии на линии электропередач без воды и тепла остались около 14 тысяч местных жителей. Прокуратура организовала проверку.Авария произошла вчера, 17 декабря. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, причиной стал обрыв линии электропередач, вследствие которого на Романовском водозаборе из строя вышли сразу три насоса.Утверждается, что электричество горожанам подали по резервной линии.По словам министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, сейчас специалисты заканчивают замену насоса на первой скважине, после чего он будет запущен в работу. Параллельно ведётся замена второго насоса.