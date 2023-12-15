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Масштабный пожар в свердловском поселке Бобровский потушили
Скрин из видео: ГУ МЧС России по Свердловской области
Огнеборцам удалось потушить масштабный пожар на заводе в поселке Бобровский Сысертского городского округа. Огонь сумели локализовать на площади 1300 квадратных метров.
Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской область, пожар вспыхнул в изоляционном цехе, после огонь перешел на кровлю. Спасатели локализовали огонь в 09.52 и потушили его в 10.41. Известно, что пожару был присвоен второй ранг сложности. Из-за деревянных перекрытий пламя быстро охватило кровлю производственного цеха и перекинулось на крышу административного здания.
Ранее сообщалось о том, что пожар тушили 15 единиц техники и 41 специалист.
Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской область, пожар вспыхнул в изоляционном цехе, после огонь перешел на кровлю. Спасатели локализовали огонь в 09.52 и потушили его в 10.41. Известно, что пожару был присвоен второй ранг сложности. Из-за деревянных перекрытий пламя быстро охватило кровлю производственного цеха и перекинулось на крышу административного здания.
«Было сосредоточено на месте 12 единиц техники и 43 человека личного состава. На тушение пожара было подано шесть ручных стволов. Также работали две высотные техники. Сложность тушения заключалась в удаленных водоисточниках. Приходилось работать подвозом, от автоцистерн»,
– рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС Вячеслав Новиков.
Ранее сообщалось о том, что пожар тушили 15 единиц техники и 41 специалист.
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