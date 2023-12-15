Масштабный пожар в свердловском поселке Бобровский потушили

– рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС Вячеслав Новиков.

«Было сосредоточено на месте 12 единиц техники и 43 человека личного состава. На тушение пожара было подано шесть ручных стволов. Также работали две высотные техники. Сложность тушения заключалась в удаленных водоисточниках. Приходилось работать подвозом, от автоцистерн»,